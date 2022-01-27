الأخبار

رزكار امين : لن أتنازل عن الترشيح لرئاسة الجمهورية


أكد المرشح لرئاسة الجمهورية القاضي رزكار محمد أمين، الخميس، بأنه مستمر بالترشح للمنصب رغم الخلافات الكردية.

وقال محمد أمين ل / المعلومة /، “أنا مستمر بالترشح لرئاسة الجمهورية بسبب إيماني بالديمقراطية، رغم معرفتي بالاتفاقات السياسية التي تحدد الرئاسات الثلاث”.

وأضاف، “لدي ثقة بعدد من النواب والكتل بأنها ستكون حريصة على اختيار المرشح الأنسب والأفضل والمستقل لأهم منصب سياي في البلاد، ولن يحنثوا باليمين الذي قسموه”.

وترفض قوى سياسية وشعبية ترشيح هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية بسبب ملفات الفساد التي أطاحت به من منصب وزير الخارجية في حكومة حيدر العبادي.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
رزكار امين : لن أتنازل عن الترشيح لرئاسة الجمهورية
ضابط أمن “يضرب” مراسلة صحفية اثناء زيارة الكاظمي الى البصرة
ارتفاع وفيات الجائحة.. الصحة تعلن الموقف الوبائي في العراق
الشيخ جلال الدين الصغير يزور جديدة الشط بمحافظة ديالى للمشاركة في ذكرى الشهداء القادة
الإطار التنسيقي يهدد بمقاطعة الأحزاب الكردية ردا على ترشيح زيباري
الكتلة التركمانية تدعو زيباري لابعاد ملف كركوك عن مباحثات تشكيل الحكومة
حزب كردي: بارزاني يريد إهانة العراق عبر ترشيح زيباري لرئاسة الجمهورية
الاتحاد الوطني: أعضاء البرلمان الجدد سيحنثون باليمين اذا صوتوا على زيباري
الصحة: الموجه الرابعة ضربت غير الملقحين ولا يمكن تحديد ذروتها
في الاجتماع القادم.. رسالة أخيرة يحملها الإطار للتيار
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1639.34
الجنيه المصري 92.68
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
محمد الهندي : هم من يحكم العراق ويسرقه بالاتفاق مع الاخوه الاعداء وساستنا تبارك لهم ذلك ...
الموضوع :
العرداوي: ترشيح زيباري لرئاسة الجمهورية تجاوز على القانون والدستور
ابو محمد : احسنت واجدت فقرة مرض الولد عشتها شخصيا قبل ايام وكما وصفت بالضبط والحمد لله على كل حال. ...
الموضوع :
من قال أن الرجال لا يبكون .؟!
احمد سواعد : يعطيكم العافيه ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
حسن : السللم على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام على أبا الفضل ...
الموضوع :
من كرامات الإمام الحسين صلوات الله عليه: اين ذهبت الغدة السرطانية؟قصة معاصرة حقيقية بكل حرف من حروفها
الحاج هادي العكيلي : السلام عليكم .. بالنظر لاهمية محاضرة الشيح جلال الدين الصغير في توضيح الامور وخاصة من الجانب السياسي ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن سنة صاخبة تتماوج بين الاحداث وآثارها وبين علامات الظهور ودورها
ابن الاعظمية : الكابتن الاسطورة حسين سعيد ابن الاعظمية البار فهو من مواليد الاعظمية وجاري تبا وتعسا وبغضا لمن يعاديه ...
الموضوع :
حسين سعيد الفلسطيني البعثي ماذا لو كان عراقياً
مازن : إلى جهنم و بئس المصير لعنه الله على كل البعثيين و الصداميين الاوباش ...
الموضوع :
وفاة ابن خالة الطاغية المقبور صدام حسين ومرافقه الاقدم المجرم ارشد ياسين
كرار حسان : عشيرة بيت عوفي وهي عشيرة من أحد عشائر البوبخيت المهمة يراسها في الوقت الراهن الشيخ حسن ناجي ...
الموضوع :
«مسلم» الوحيد بين 600 طفل من «بيت عوفـي» فـي البصرة يقطع 15 كلم ليواصل تعليمه
محمد سعيد : مقالكم جميل حياكم الله ووفقكم أتمنى لكم دوام التوفيق ...
الموضوع :
هل ينجحون اليوم بما فشلوا به في الأمس..
Majeda Khalil : رحم الله والديكم والله يقضي حوائجكم بحق صاحب السجدة الطويله الامام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
فيسبوك