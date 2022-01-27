رزكار امين : لن أتنازل عن الترشيح لرئاسة الجمهورية

أكد المرشح لرئاسة الجمهورية القاضي رزكار محمد أمين، الخميس، بأنه مستمر بالترشح للمنصب رغم الخلافات الكردية.

وقال محمد أمين ل / المعلومة /، “أنا مستمر بالترشح لرئاسة الجمهورية بسبب إيماني بالديمقراطية، رغم معرفتي بالاتفاقات السياسية التي تحدد الرئاسات الثلاث”.

وأضاف، “لدي ثقة بعدد من النواب والكتل بأنها ستكون حريصة على اختيار المرشح الأنسب والأفضل والمستقل لأهم منصب سياي في البلاد، ولن يحنثوا باليمين الذي قسموه”.

وترفض قوى سياسية وشعبية ترشيح هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية بسبب ملفات الفساد التي أطاحت به من منصب وزير الخارجية في حكومة حيدر العبادي.