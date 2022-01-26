الإطار التنسيقي يهدد بمقاطعة الأحزاب الكردية ردا على ترشيح زيباري

هددت قوى الإطار التنسيقي ، الأربعاء، بمقاطعة القوى الكردية في حالة إصرار الحزب الديمقراطي الكردستاني على ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية.

وقال عضو الإطار عائد الهلالي ل / المعلومة /، إن “رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني يمارس ضغوطا كبيرة على الكتل الشيعية بترشيحه هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية العراقية، عنادا لترشيح برهم صالح للمنصب”.

وأضاف، أن “قوى الإطار التنسيقي واغلب الكتل السياسية الأخرى كامتداد واشراقة كانون والجيل الجديد قررت دخول جلسة البرلمان المقبلة والتصويت لبرهم صالح لرئاسة الجمهورية ردا على ترشيح حزب بارزاني لهوشيار زيباري”.

وأوضح الهلالي، أن “موافقة الاتحاد الوطني على ترشيح زيباري سيدفع الاطار التنسيقي الى اتخاذ المعارضة ضد مرشحهم والانقطاع عن الأحزاب الكردية”.

وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني رشح، في وقت سابق، عضو المكتب السياسي للحزب هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية.