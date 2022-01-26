الكتلة التركمانية تدعو زيباري لابعاد ملف كركوك عن مباحثات تشكيل الحكومة

دعا رئيس الكتلة النيابية التركمانية، ارشد الصالحي، اليوم الاربعاء، خلال لقاء مرشح رئاسة الجمهورية عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، هوشيار زيباري، الى ابعاد ملف كركوك عن مباحثات تشكيل الحكومة.

وذكر بيان لمكتب الصالحي، ان “رئيس الكتلة النيابية التركمانية، النائب ارشد الصالحي استقبل عصر يوم الاربعاء المصادف 26 كانون الثاني 2022 في مكتبه الرسمي بالعاصمة بغداد وفدا من قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة هوشيار زيباري مرشح الحزب الديمقراطي لمنصب رئاسة الجمهورية”.

واضاف انه “جرى خلال اللقاء الذي حضره نائب رئيس الكتلة التركمانية النائب غريب التركماني والنواب التركمان لقمان الرشيدي ومنتهى قرة قوينلو ومستشار مجلس النواب نورالدين قبلان، بحث الاوضاع العامة في البلاد والحوارات والتفاهمات السياسية للمرحلة الراهنة، ورحب رئيس الكتلة التركمانية بالوفد الزائر وعبر عن أمله في تقريب وجهات النظر بين القوى السياسية الوطنية والمضي في تشكيل حكومة وطنية تضمن حقوق جميع مكونات الشعب العراقي وتؤسس مرحلة جديدة من البناء والاعمار وتقديم الخدمات للشعب العراقي”.

وفيما يخص قضية كركوك، جدد الصالحي بحسب البيان دعوته لـ”ابعاد ملف كركوك من مباحثات تشكيل الحكومة واستمرار الحوار والتفاهم بين ممثلي مكونات المحافظة والاتفاق على مشروع توافقي تحفظ السلم الاهلي وتحقق الشراكة بين الجميع”.

من جانبه عبر زيباري عن “دعمه للرؤية التركمانية في تشكيل الحكومة والابتعاد عن سياسة التنافر وبناء نظاماً سياسياً قادراً على تحقيق متطلبات العراقيين”