حزب كردي: بارزاني يريد إهانة العراق عبر ترشيح زيباري لرئاسة الجمهورية

طالب عضو حزب العدالة والديمقراطية في إقليم كردستان آرام أحمد، الأربعاء، أعضاء البرلمان العراقي بالشعور بالمسؤولية.

وقال أحمد ل / المعلومة /، إن “على أعضاء البرلمان أن يكونوا على قدر المسؤولية برفض ترشيح شخصية شاركت بالاستفتاء وعليه ملفات فساد كبرى”.

وأضاف أن “الحزب الديمقراطي يريد إهانة العراق وشعبه من خلال ترشيح هكذا شخصية عليها ملفات كبرى ومشاركة بالاستفتاء، وهذا يعبر عن عدم احترام المنصب السيادي الأول”.

وترفض قوى سياسية وشعبية ترشيح هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية لمشاركته باستفتاء الانفصال