الاتحاد الوطني: أعضاء البرلمان الجدد سيحنثون باليمين اذا صوتوا على زيباري

اعتبر عضو الاتحاد الوطني الكردستاني برهان رؤوف، الأربعاء، أن هوشيار زيباري لا يليق بمنصب رئيس جمهورية العراق.

وقال رؤوف ل / المعلومة /، إنه “من أساسيات رئيس الجمهورية أن يكون شخصية نزيهة محترمة يشار لها بحسن السيرة والسلوك”.

وأضاف أن “المواصفات لا تنطبق على زيباري الذي أقيل بتهم الفساد وهذه مخالفة قانونية، ويجب على أعضاء البرلمان عدم الحنث باليمين، وأن يكونوا عند حسن ظن المسؤولين بهم”.

وترفض قوى سياسية وشعبية ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية، لوجود ملفات فساد عليه.ا