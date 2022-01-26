الصحة: الموجه الرابعة ضربت غير الملقحين ولا يمكن تحديد ذروتها

وصفت وزارة الصحة، الاربعاء، الموجه الرابعة من فايروس كورونا بـ “موجه غير الملقحين”، موضحة أن “ذروة الموجه لا يمكن تحديدها”.

وقالت عضو الفريق الطبي الإعلامي لوزارة الصحة ربى فلاح في تصريح ل /المعلومة /، ” نظرنا للموقف الوبائي اليومي لا يمكن أن نحدد متى تصل الموجه الرابعة لذروتها أو متى تنتهي، ولكن نستطيع أن نقلل من حدتها أو قوتها من خلال الالتزام بالإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي”.

أضافت أن “الفئات الأكثر عرضه للموجه الرابعة أو المتحور الجديد هي الفئات غير الملقحة بالجرعتين “مشيراً إلى أن “الموجه ضربت غير الملقحين وهم أكثر عرضه للإصابة “.

وبينت أن “اللقاحات المتوفرة تعمل على جميع متحورات كورونا وأثبتت فاعليتها، لذلك أن أخذ اللقاح والالتزام بالإجراءات الوقائية من لبس الكمامات والتباعد الاجتماعي أهم أداة أو وسيلة لمكافحة الفايروس “.

يذكر أن وزارة الصحة أصدرت تعميما إلى كافة المؤسسات الصحية من ضمنها صحة إقليم كردستان العراق بالمباشرة بتلقيح الجرعة الثالثة لجميع المواطنين من عمر 18 سنة فما فوق .