في الاجتماع القادم.. رسالة أخيرة يحملها الإطار للتيار

أكد الإطار التنسيقي، الاربعاء، على أن هناك اجتماع بين الإطار والتيار الصدري في الـ24 ساعة القادمة “لافتاً إلى أن “الاجتماع سيحمل رسالة أخيرة للتيار”.

وقال عضو الإطار فاضل موات في تصريح صحفي إن “هناك اجتماع قريب في الـ24 ساعة القادمة مع الكتلة الصدرية حيث سيحمل هذا الاجتماع تحذيراً نهائياً للتيار بان يدخلوا ككتلة شيعية واحدة”.

وأضاف أنه “لا يوجد موعد ثابت للاجتماع ولا توجد تفاصيل بالزمان والمكان لكن لا يتعدى الـ 48 ساعة القادمة وسيكون الإطار قد حذر الكتلة الصدرية للمرة الأخيرة”.

وأشار إلى “ضرورة لملمة البيت الشيعي والدخول بكتلة كبيرة شيعية موحدة للمضي بتشكيل حكومة توافقية وطنية ومشتركة”.

وأكدت أطراف سياسية من داخل الإطار التنسيقي، في وقت سابق، استمرار المباحثات والحوارات مع الكتلة الصدرية من اجل توحيد المواقف والرؤى حول التشكيلة الحكومية المقبلة، مستبعدين ان يكون ائتلاف دولة القانون حجر عثرة بشأن التحالف بين الاطار والتيار.