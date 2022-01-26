القبض على 11 مطلوبا بقضايا مختلفة في كربلاء

أعلنت مديرية شرطة كربلاء، اليوم الاربعاء، عن إلقاء القبض على 11 مطلوبا بقضايا مختلفة في مناطق متفرقة من العاصمة.

وقالت المديرية في بيان، إنه “تم إلقاء القبض على 11 متهماً خلال إجراء حملات أمنية في الاسواق والاماكن العامة والخاصة، والقاء القبض على المتهمين المطلوبين للقضاء العراقي”.

وأضافت انه “نفذت مفارز من قسم مكافحة الإجرام خمسة أوامر قبض صاردة من القضاء، فيما نفذ قسم شرطة البلدة ثلاثة أوامر قبض بحق مطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة”.

وتابعت المديرية “استطاعت مفارز من قسم شرطة النجدة المنتشرة في ارجاء المحافظة من إلقاء القبض على ثلاثة مطلوبين قضائياً”، مؤكدة انه “تم إحالتهم الى الجهات المختصة لأكمال الإجراءات القانونية بحقهم”.