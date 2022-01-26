الفتح: “حكومة الأغلبية” لا تبنى على أساس التهميش

أكد عضو تحالف الفتح، علي حسين ، الاربعاء ، أن “حكومة الأغلبية” لا تبنى على أساس التهميش، فيما لم يستبعد دخول الإطار التنسيقي والتيار الصدري معاً داخل مجلس النواب.

وقال حسين ل /المعلومة/، إنه “بعد قرار المحكمة الاتحادية الأخير الذي رد الطعن المقدم من قبل النائب باسم خشان فان الطرق لم تغلق أمام قوى الاطار التنسيقي و الكتلة الصدرية”،

مبيناً أن “بعض الجهات تحاول ان تجد شقاً كبيراً بين الاطار والكتلة الصدرية، لكن بوجود القيادات الحكيمة سيتم توحيد البيت الشيعي والدخول كصف واحد داخل قبة البرلمان”.

وإضاف، أن”الاغلبية التي نادى بيها السيد مقتدى الصدر لا تبنى على اساس التهميش”، مشيراً الى أن “ذهاب الاطار وحده للمعارضة من دون جميع شركاءه فهذا هو التهميش بعينه”.

واوضح عضو تحالف الفتح ، أن “الاطار التنسيقي يعمل على ان يكون مع نظام سياسي ديمقراطي هدفه خدمة العراق والعراقيين والمضي بتشكيل حكومة عراقية قوية ومقبولة من جميع الجهات السياسية”