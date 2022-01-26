دائرة عقارات الدولة تتخذ إجراءً يحد من المخالفات القانونية

خصصت دائرة عقارات الدولة احدى تشكيلات وزارة المالية ، اليوم الاربعاء، الخط الساخن (07836001188) لتلقي الشكاوى المتعلقة بوجود المخالفات القانونية والإدارية او التعرض لحالات الابتزاز والمساومة التي قد يتعرض لها المواطن .

وذكرت وزارة المالية في بيان إن "هذا الاجراء جاء للحد من المخالفات القانونية وتحفيز المواطن على الابلاغ عن اي حالة مشتبه بها ، وبذلك سيساهم المواطن في القضاء على الفساد الاداري والمالي".

وتابع البيان، "كما شدد مدير عام دائرة عقارات الدولة رند رعد راجي ، على ضرورة متابعة الاجراءات الادارية وتعزيز مبدأ الشفافية في العمل وتقليص عدد الحلقات الادارية التي قد تدفع المواطن الى اتباع السبل غير القانونية لترويج معاملته".

واضاف راجي بحسب البيان، إن"الدائرة مستمرة بالاجابة عن الاستفسارات الواردة اليها وعبر مختلف وسائل الاتصال مما استدعى تخصيص هذا الرقم لتسهيل عمل الدائرة وتخفيف العبء عن كاهل المواطن".