القبض على مسافرين اثنين في مطار بغداد يحملان جواز ايطالي مزور

أعلنت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، اليوم الاربعاء، اعتقال مسافرين اثنين كانا يرومان السفر إلى الاردن يحملان جواز سفر ايطالي مزور.

وذكرت المديرية في بيان “إلقاء القبض على مسافرين اثنين كانا يرومان السفر عبر الخطوط الجوية الملكية المتوجهة الى المملكة الاردنية”.

وأضاف البيان، أن “المسافرين قدما جوازات ايطالية الى ضباط جوازات مطار بغداد الدولي، وشكوا بأن جوازاتهم مزورة، وفي الاثناء تم ارسالهما الى مختبر فحص الوثائق وتحليل البيانات والذي بدوره اكد بان الجوازين مزورين”.

وأشار البيان، إلى “اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما واحالتهما الى القضاء”.