في ذي قار.. طالب يبتز مدرسه للحصول على اسئلة نصف السنة

افاد مصدر أمني في ذي قار، اليوم لاربعاء، بقيام طالب بابتزاز مدرسه للحصول على اسئلة امتحانات نصف السنة.

وقال المصدر إن “مناشدة وصلت من قبل مدرس في مدرسة متوسطة في محافظة ذي قار للشرطة المجتمعية، تفيد بقيام احد طلبة الصف الثالث المتوسط بابتزازه وتهديده مقابل الحصول على أسئلة نصف السنة”.

وأضاف ان “حالة الابتزاز حصلت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد المتابعة من قبل الشرطة المجتمعية في ذي قار وبالتنسيق مع إدارة المدرسة تم التعرف على الطالب واستدعائه مع ولي امره وبحضور مدرس المادة”.

وأكد انه “تم إيضاح العواقب والإجراءات القانونية لفعل الطالب”.