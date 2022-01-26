النزاهة تعيد عقاراً بقرابة 3 مليارات دينار إلى ملكية الدولة في كربلاء المقدسة

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن تمكُّنها من إعادة عقارٍ إلى ملكيَّة الدولة في كربلاء، مُبيّنةً أنَّ قيمة العقار تصلُ إلى قرابة ثلاثة مليارات دينارٍ.

دائرة التحقيقات في الهيئة أفادت في بيان ، بأنَّ جهود ملاكات مكتب تحقيق كربلاء أثمرت عن إعادة عقارٍ إلى ملكيَّة الدولة"، مُشيرةً إلى أنَّ "العقار الذي تعودُ ملكيَّته إلى بلديَّة كربلاء، يقع في موقعٍ مُتميّزٍ في مركز المدينة، وتبلغ مساحته (680م) وقيمته التقديريَّة (2،720،000،000) مليار دينارٍ".

وأضافت الدائرة إنَّ "ملاكات المكتب قامت بالبحث والتحرّي حول عائديَّة العقار في مديريَّة التسجيل العقاري الثانية في كربلاء ومُديريَّة البلديَّة"، مُشيرةً إلى "عدم وجود أيَّة أوليَّاتٍ تثبت عائديَّـته، بالرغم من إجراء الكشف الموقعيِّ عليه بصحبة الخبراء من مُديريَّات التسجيل العقاري الثانية والبلديَّة والتخطيط العمرانيِّ في المُحافظة".

وأوضحت أنَّ "بعض الأشخاص قاموا بإخفاء الأوليَّات الخاصَّة بالعقار في دائرة التسجيل العقاري؛ بغية تحويل ملكيَّـته إلى أشخاصٍ آخرين، لافتةً إلى أنَّه تمَّ تسليم العقار بموجب محضر تسليمٍ أصوليٍّ إلى مُديريَّة بلديَّة كربلاء".