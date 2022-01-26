الاعدام لإرهابي خطف 6 منتسبين في صلاح الدين

أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين، الاربعاء، حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق مجرم ارهابي عن جريمة اشتراكه مع مجموعته الارهابية بخطف ستة من منتسبي الاجهزة الامنية في قضاء تكريت.

وذكر اعلام القضاء في بيان إن " المجرم الارهابي عمل مع عصابات داعش الارهابية واقدم مع مجموعته الارهابية بخطف ستة مواطنين بعد مداهمة منازلهم كونهم من منتسبي الاجهزة الامنية ".

وأضاف أن " الحكم بحق المجرم الارهابي استنادا لإحكام المادة الرابعة / 1 وبدلالة المادة الثانية / 1و3و8 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 ".