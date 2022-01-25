بدر: اطراف مرتبطة بجهات اجنبية تحاول زعزعة أمن كركوك

اعتبر القيادي في منظمة بدر محمد البياتي , الثلاثاء، الاحداث الأمنية الأخيرة في محافظة كركوك بانها محاولة يائسة من قبل اطراف مرتبطة بجهات اجنبية تحاول إعادة حالة عدم الاستقرار بالمحافظة.

وقال البياتي في تصريح لـ / المعلومة / , إن “حادثة انفجار عبوة ناسفة على عجلة تابعة للشرطة الاتحادية يوم امس هي محاولة يائسة من قبل اطراف مرتبطة بجهات اجنبية تحاول إعادة حالة عدم الاستقرار بالمحافظة ” .

وأضاف ان “جهات سياسية أيضا تحاول التدخل في الملف الأمني في المحافظة وإيجاد حالة عدم الاستقرار”, مؤكدا ان “كركوك آمنة ومستقرة بفضل يقظة قواتنا الأمنية والحشد الشعبي الذين سيقفون بالمرصاد لكل من يحاول العبث بامن المحافظة”.

وكان أربعة جنود من سرية الاستطلاع في الفرقة الثامنة بالجيش استشهدوا، امس الاثنين، اثر انفجار عبوة ناسفة في وادي الشاي بمحافظة كركوك وذلك في خرق امني جديد عقب مجزرة العظيم.