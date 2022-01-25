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استشهاد ضابط في الامن الوطني باشتباكات في الكوت


 افاد مصدر امني في محافظة واسط، اليوم الثلاثاء، باستشهاد ضابط في الامن الوطني اثر اشتباكه مع مجموعة خارجة عن القانون في مدينة الكوت.

واخبر المصدر ، ان “ضابطا برتبة رائد منسوب الى الامن الوطني استشهد اليوم باشتباكات مع مجموعة خارجة عن القانون في منطقة الدبوني بمدينة الكوت”.

وتشهد محافظة واسط عموما ومدينة الكوت خصوصا استقرارا امنيا نسبيا، حيث تنفذ القوات الامنية عمليات للاطاحة بالخارجين عن القانون في مناطق مختلفة من المدينة.

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استشهاد ضابط في الامن الوطني باشتباكات في الكوت
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