نائب: الأيام المقبلة ستفضح الجهات المستفيدة من مشروع الربط العراقي السعودي

انتقد النائب، محمد الزيادي ، الثلاثاء ، مشروع “الربط الكهربائي” بين العراق والسعودية، فيما أكد أن الأيام المقبلة ستفضح الجهات المستفيدة من هذا المشروع.

وقال الزيادي ل /المعلومة /، ان “ملف الربط الكهربائي العراقي السعودي تم بقرار سياسي وإبعاده سياسية أيضاً، ويحتاج لوقت طويل في حالة تم تنفيذه”، مبينا أن “الشعب العراقي بحاجة لحلول أنية لملف الكهرباء”.

وأضاف، أن “الأيام القليلة المقبلة ستكشف للشارع العراقي مدى سياسية وأبعاد هذا المشروع، وستفضح الجهات المستفيدة منه”.

ووقع العراق والسعودية، رسمياً مذكرة تفاهم في مجال الربط الكهربائي. وتم التوقيع بين وزير الكهرباء العراقي عادل كريم ووزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان عبر دائرة تلفزيونية مفتوحة بحضور الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي.