المعموري: السفارة الامريكية ترعى اول مؤتمر للتطبيع بحضور عراقيين

كشف القيادي في الاطار التنسيقي جبار المعموري، الثلاثاء، ان السفارة الامريكية ترعى اول مؤتمر للتطبيع مع الكيان الصهيوني يحضره ساسة عراقيين.

وقال المعموري في حديث لـ/ المعلومة/، ان “السفارة الامريكية في بغداد وزعت مؤخرا بطاقات دعوة سرية لساسة عراقيين لحضور مؤتمر للتطبيع مع الكيان الصهيوني في قبرص لافتا الى ان الدعوة مدعومة بمبالغ مالية”.

واضاف، ان “الدعوة وجهت لشخصيات وساسة يدعمون التطبيع سرا مع الكيان المغتصب، مؤكدا ضرورة فضح تلك الشخصيات امام الراي العام العراقي وان يكون للاجهزة الامنية العراقية دور في تعقب هذه الشخصيات التي تمارس ادوار تمس امن البلاد وضد الدستور”.

وترفض القوى الوطنية العراقية اي محاولات تطبيع مع الكيان الصهيوني المغتصب وتعده خيانة للقدس العربية”.