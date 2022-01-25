الاستخبارات تعلن القبض على شخص حاول ادخال المخدرات الى سجن ابو غريب

اعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الثلاثاء، القاء القبض على شخص حاول ادخال المخدرات الى سجن ابو غريب.

وذكر بيان للوكالة، ، ان “وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخليه وبالاشتراك مع القطعات الماسكة للارض المتواجدة ضمن بوابة سجن ابو غريب الرئيسية واثناء عملية تفتيش الداخلين الى السجن ضبطت احد الاشخاص حاول ادخال اجهزة هاتف ومواد مخدرة الى المحكومين داخل السجن”.

واشار الى ان “القاء القبض تم بالجرم المشهود، وضبط بحوزة المتهم مواد مخدرة اكياس عدد 3 واجهزة هاتف عدد 14 ورام ذاكرة عدد 3 وبطارية شحن هاتف كهربائية”.

يذكر ان مصدرا امنيا افاد ، امس الاثنين، القاء القوات الامنية القبض على موظف في دائرة الاصلاح حاول ادخال مواد مخدرة وهواتف الى سجن ابو غريب.