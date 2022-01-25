بالصورة..مصدر يكشف : أمريكا تجهز مخيمات نزوح جديدة في اربيل

كشف مصدر امني رفيع في محافظة الانبار ، الثلاثاء، عن تجهيز القوات الامريكية لمخيمات نزوح جديدة شمال محافظة اربيل.

وقال المصدر ان “معلومات اكدت قيام القوات الامريكية بتجهيز مخيمات نزوح جديدة بطريقة البناء الجاهز شمال محافظة اربيل من دون معرفة دواعي انشائها”.

واضاف أن “انشاء هذه المخيمات جاءت بالتزامن مع عزم وزارة الهجرة والمهجرين والمنظمات الانسانية باغلاق مخيمات النزوح في المحافظات المحررة”،

مبينا ان “التوجه الامريكي بهذا الشأن يضع علامات استفهام عديدة لمرحلة غير واضحة المعالم وتزامنت ايضا مع عمليات ارهابية في محافظات ديالى والموصل وصلاح الدين ، كما ان هنالك عمليات نزوح من محافظات لم يكشف عن هويتها بعد”.

يشار الى ان القوات الامريكية مازالت تحتفظ بقوات كبيرة في المحافظات الشمالية.