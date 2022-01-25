الشرطة الاتحادية تقتل قيادياً في داعش الارهابي جنوب غربي كركوك

أعلن قائد الفرقة الخامسة في الشرطة الاتحادية، اللواء حيدر المطوري، مساء اليوم الثلاثاء، عن قتل قيادي وعنصر آخر في تنظيم داعش خلال عملية امنية جنوب غربي محافظة كركوك.

وقال المطوري في حديث صحفي، إن "قوات الشرطة الاتحادية تمكنت من قتل قيادي بتنظيم داعش في وادي ابو شحمة ضمن قاطع ناحية الرشاد، كما تم قتل عنصر اخر بضربة جوية في وادي الشاي في القاطع نفسه، ضمن عملية ثائر الشهداء".

فيما أوضح مصدر امني أن "عملية أمنية انطلقت في ناحية الرشاد بإسناد طيران الجيش لتطهير من بقايا عناصر داعش، إلا أن القوات توقف عن التقدم خشية زرع عبوات ناسفة تستهدف"، مشيرا الى ان "العملية سيتم استئنافها صباح يوم غد".