الديمقراطي الكردستاني: زيباري سيمضي نحو رئاسة الجمهورية بختم "الأغلبية"

أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الثلاثاء، على حسم ترشيحه القيادي في الحزب هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية.

وقال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شيروان الدوبرداني في حديث صحفي، إن "هوشيار زيباري الاقرب للظفر بمنصب رئاسة الجمهورية"، مؤكداً أن "زيباري سيمضي نحو رئاسة الجمهورية بختم الأغلبية".

ولم يستغرب عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، حملة التشويه التي يتعرضه لها زيباري من قبل بعض القوى الساسية، مؤكداً أن "استهداف زيباري يدخل ضمن مسلسل الانتقام السياسي".