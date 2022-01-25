طيران الجيش يعالج اهدافا لداعش بناحية الرشاد في كركوك

افاد مصدر عسكري في محافظة كركوك، اليوم الثلاثاء، بمعالجة اهداف لداعش في ناحية الرشاد بالمحافظة عن طريق ضربات جوية نفذها طيران الجيش العراقي.

واخبر المصدر ان “طيران الجيش العراقي عالج اهدافا لتنظيم داعش الارهابي في ناحية الرشاد بمحافظة كركوك”.

واشار الى ان “الضربات الجوية نفذت بمعلومات استخبارية دقيقة، وبتعاون امني مشترك، ضمن حملة امنية للقضاء على فلول التنظيم الارهابي في المحافظة”.

واوضح المصدر ان “القيادات العسكرية وضعت خططا وذلك بعد ازدياد تحركات عناصر داعش في المناطق الوعرة في المحافظة”.

يشار الى ان القوات الامنية بكافة صنوفها كثفت وبمساندة من طيران الجيش والقوة الجوية العراقية عملياتها العسكرية في اطراف العاصمة ومحافظات ديالى وصلاح الدين وكركوك والموصل والانبار لملاحقة عناصر داعش الارهابي وتدمير اوكاره.