القبض على متاجر بالحبوب المخدرة في الديوانية

ألقت قوة من مركز شرطة الحمزة التابع لقيادة شرطة محافظة الديوانية، اليوم الثلاثاء، القبض على احد تجار الحبوب المخدرة.

وقال بيان للمركز انه “بتوجيه مباشر من قبل قائد شرطة محافظة الديوانية والمنشآت اللواء الحقوقي محمد كاظم الزركاني تمكنت قوة من مركز شرطة الحمزة بمتابعة ضابط المركز المقدم الحقوقي وسام كريم حاجي وعدد من المنتسبين وبعد نصب كمين مباغت من القاء القبض على أحد المتاجرين بالحبوب المخدرة في قضاء الحمزة الشرقي بعد أن وجد بحوزته كمية من الحبوب المخدرة”.

واضاف البيان انه “تم عرض المتهم على القضاء لينال جزائه العادل”.