إصابات كورونا في إقليم كوردستان تتجاوز 400 الف حالة منذ تفشي الجائحة

اعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة لمصابين بفيروس كورونا، خلال أربع وعشرين ساعة ماضية في عموم الاقليم.

وجاء في بيان للوزارة ان مختبراتها أجرت خلال يوم 6693 فحصا اكتشفت خلالها اصابة 1497 شخصا جديدا.

واضاف ان الفترة نفسها شهدت تعافي 536 مصابا بعد تلقيهم العلاج اللازم، فيما بلغ عدد المصابين الذين توفوا جراء مضاعفات الاصابة 3 مصابين في جميع مناطق الاقليم.

واجمل البيان عدد الأشخاص الذين تم حجرهم خلال الفترة الماضية بـ21871 شخصا تم اخراجهم جميعا، فيما بلغ عدد الفحوصات التي اجرتها مختبرات الوزارة خلال الفترة نفسها بـ3792236 فحصا اظهرت اصابة 400628 شخصا، تعافى منهم 376474 مصابا، وفيما بقي 16961 تحت العناية الطبية وتأكد وفاة 7193 مصابا في جميع مناطق الاقليم منذ ظهور الفيروس.