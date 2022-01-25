اللواء الركن فاضل عمران يتسلم منصبه قائدا لعمليات ديالى

تسلم اللواء الركن علي فاضل عمران، الثلاثاء، منصبه بشكل رسمي قائدا لعمليات ديالى.

وذكر مصدر امني أنه "تم رسمياً تعيين اللواء الركن علي فاضل عمران قائدا لعمليات ديالى والاخير تسلم مهام عمله ".

واصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، (23 كانون الثاني 2022)، امرا بتسمية اللواء الركن علي فاضل عمران قائداً لقيادة عمليات ديالى.

وقال مصدر انه ”تم تسمية اللواء الركن علي فاضل عمران قائداً لقيادة عمليات ديالى، بدلا عن اللواء الركن رعد محمود”.

واضاف، ان”تغيير قائد العمليات جاء نتيجة الهجوم الإرهابي الذي استهدف سرية للجيش في ناحية العظيم”.

وأفادت مصادر أمنية في محافظة ديالى، الجمعة، بأن تنظيم داعش هاجم مقرا للجيش العراقي، مما تسبب بمقتل عدد من المنتسبين.

وقال مصدر لـ"ناس" (21 كانون الثاني 2022)، إن "عناصر تنظيم داعش هاجموا مقر السرية الأولى – الفوج الأول، في الجيش العراقي، في منطقة الطالعة، بناحية العظيم، مما تسبب بمقتل جميع عناصر السرية".

وأضاف المصدر، أن "قوة من الجيش العراقي، وصلت إلى موقع الحادث، لنقل الضحايا إلى الطب العدلي، وفتح تحقيق في ملابسات الأمر".

وأعلنت قيادة عمليات ديالى الجمعة، فتح تحقيق بحادث استشهاد 11 جندياً جرّاء تعرض إرهابي في حاوي العظيم.

وقال إعلام عمليات ديالى، للوكالة الرسمية، وتابعه "ناس" (21 كانون الثاني 2022)، إن "قائد عمليات ديالى وصل الى مكان الحادث لاستطلاع الموضوع"، مشيراً الى أن "أي حادث يحصل يكون هناك تحقيق داخلي من قبل القيادات العسكرية".

واشار الى أن "الحادث حصل في منطقة حاوي العظيم ما اسفر عن استشهاد 11 جندياً ولا توجد اصابات".