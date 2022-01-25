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يزن مشعان الجبوري: أميركا والسعودية ادارت المفاوضات السنية بشكل مباشر


كشف السياسي السني يزن مشعان الجبوري، الثلاثاء، عن كواليس مثيرة بشان المباحثات السياسية السنية، مبينا ان امريكا والسعودية هي من ادارت واشرفت على المفاوضات السنية بشكل مباشر.

وقال الجبوري في حوار متلفز  ان “الإميركيين والسعوديين كانوا يديرون المفاوضات السنية بشكل مباشر”، مشيرا الى ان “الإمارات وتركيا ملأتا الفراغ الأميركي بإدارة المفاوضات السنية بالعراق”.

واضاف ان “السنة ليسوا طرفا بأي مشروع مقبل في العراق”، لافتا الى أنه “لا توجد ضمانات بين خميس الخنجر ومحمد الحلبوسي وقد يحدث انشقاق مستقبلا”.

واشار الجبوري الى ان ” التحالف السني تم بمباركة الإمارات وتركيا والأردن وقطر والكويت وان السنة قدموا تنازلات مقابل مصالح شخصية بسبب عدم وحدتهم”.

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