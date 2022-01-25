القبض على اثنين بحوزتهما 10 الاف حبة “كبتاغون” في الانبار

أعلنت وكالة شؤون الشرطة بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن إلقاء القبض على ثلاث متهمين بالسرقة وحيازة المواد المخدرة في العاصمة بغداد ومحافظة الأنبار.

وذكرت الوكالة في بيان، إن “المفارز ألقت القبض على متهم بسرقة 7 ملايين دينار ومصوغات ذهبية من دور المواطنين في بغداد”.

واضافت انه “تم القبض على اثنين اخرين وضبط بحوزتهما عشرة الاف حبة مخدرة كبتاغون في الانبار”، مشيرة الى “اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم اصولياً لينالوا جزائهم العادل”.