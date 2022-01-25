دعوات لمحاسبة وزير الدفاع: تصريحاته إساءة للمنظومة العسكرية

اعتبر الخبير الأمني كاظم الحاج, الثلاثاء, تصريحات وزير الدفاع جمعة عناد إساءة صارخة للمنظومة العسكرية العراقية واستهانة بالجندي العراقي الذي قدم أروع البطولات في معارك التحرير, مطالبا القائد العام للقوات المسلحة بمحاسبته لخروجه عن السياقات القانونية والسياسية والأخلاقية.

وقال الحاج في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” تصريحات وزير الدفاع خلال لقاء تلفزيوني عبر الفضائية الرسمية لاقت استهجانا شعبيا من خلال استهانته بالجندي العراقي وتقليل من أهمية عملية الاستهداف الإرهابي الأخير في محافظة ديالى”, مطالبا القائد العام للقوات المسلحة بـ”محاسبته وذلك لخروجه عن عن السياقات القانونية والسياسية والأخلاقية”.

وأضاف، ان “بعض المسؤولين خاصة في المؤسسة الأمنية مايزالون متأثرين بفكر النظام السابق ويطبقونها في التعامل مع المنتنسبين”.

ولفت الحاج إلى أنه “لا يحق لأي مسؤول في الدولة العراقية سواء كان في المؤسسة الأمنية وغيرها ان يستخدم المنصب بتطبيق فكر النظام السابق او حتى يسوق له ويجب محاسبته مهما كان موقعه في الدولة العراقية”.

وكان وزير الدفاع جمعة عناد ادلى خلال حوار متلفز، مساء امس الاثنين، بتصريحات مثيرة للجدل قال خلالها إنه ينبغي على الجندي ان يستشهد وهو “الممنون” وذلك في معرض تعليقه على مجزرة العظيم الأخيرة