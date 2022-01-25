سياسي كردي يتحدث عن “محاصصة قحة” جمعت “ثالوث الأغلبية”

ابدى النائب السابق عن حركة تغيير هوشيار عبد الله، الثلاثاء، عن استغرابه من ترشيح القيادي في الحزب الديمقراطي هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية بعد اقالته بتهم فساد، فيما أشار الى أن “محاصصة قحة” جمعت بين الصدر والبارزاني والحلبوسي.

وقال عبد الله في حوار متلفز ان “هوشيار زيباري والمرشح لرئاسة الجمهورية العراقية اقيل بتهم الفساد في فضيحة سياسية وان ترشيحه فيه اهانة للعملية السياسية “.

واضاف ان ” الاتفاق بين زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر ورئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني ورئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي من اجل المناصب فقط وهم لا يمتلكون منهجية لادارة الحكومة”.

وأوضح عبد الله، أن “الثالوث الذي يدعي الاغلبية الوطنية لا يمتلك برنامجا سياسيا”، مبينا أن “السيد الصدر يريد الانفراد بالقرار الشيعي في العراق وان هناك محاصصة قحة زعامات بين السيد الصدر والحلبوسي وبارزاني”.