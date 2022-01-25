جنايات كربلاء: الاعدام والسجن المؤبد لمجرم قتل منتسب واصاب اثنين آخرين

أصدرت محكمة جنايات كربلاء، اليوم الثلاثاء، ثلاثة أحكام بحق مجرم عن جريمة قتله منتسب وإصابة اثنين اخرين يعملون في مديرية استخبارات كربلاء.

وذكر اعلام القضاء في بيان إن "محكمة جنايات كربلاء أصدرت حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق مجرم قتل منتسب يعمل في مديرية استخبارات كربلاء بعدما اطلق النار على (المجنى عليه) اثناء تكليفه بواجب رسمي بالجرد السكاني لإحدى المناطق، وحكمين اخرين بالسجن المؤبد عن جريمة اصابة منتسبين اثنين يعملان في المديرية نفسها".

وأضاف البيان، أن "هذه الاحكام تأتي استنادا لاحكام المادة 406/ 1/ هـ من قانون العقوبات ،والحكم بالسجن المؤبد وفق احكام المادة 406 / 1 /هـ/ 31 من قانون العقوبات ".