اللويزي: السيناريو الأميركي يهدف الى اقصاء قوى المقاومة او الاقتتال الشيعي

اتهم النائب السابق عن محافظة نينوى عبد الرحمن اللويزي، الاثنين، الولايات المتحدة الاميركية بتدبير مؤامرة ضد فوز التحالفات الوطنية مثل الفتح ودولة القانون لابعادها عن السياسية، مبينا ان المخطط يتضمن الدفع باتجاه الحرب الشيعية الشيعية.

وقال اللويزي في حوار متلفز ان “السيناريو الأميركي اما ابعاد القوى الوطنية او الوصول الى اقتتال شيعي شيعي”، مبينا ان “اميركا خططت لعزل تحالف الفتح ودولة القانون منذ عام 2018”.

واضاف ان “اميركا كانت تسعى لتشكيل اغلبية شيعية بعيدة عن تحالف الفتح وائتلاف دولة القانون”، مشيرا الى أن “بعض القوى السياسية لا تخجل من التدخلات الخارجية”.

واوضح اللويزي ان “العديد من الشعارات التي رفعت باسم الوطنية تم التنصل عنها وان الشعارات السياسية استهلكت ومن المعيب الحديث عنها”.