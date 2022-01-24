لليوم الثاني.. الحشد الشغبي يطلق عملية أمنية في العظيم

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، إنطلاق عملية أمنية في العظيم بمحافظة ديالى.

وذكرت الهيئة في بيان أن "قوات الحشد الشعبي، إنطلقت باليوم الثاني في العملية الأمنية الواسعة التي انطلقت أمس من عدة محاور لتفتيش وملاحقة فلول داعش في حوض العظيم في ديالى".

واضافت، انه "شارك باليوم الثاني اللواء الرابع والثالث والعشرين ولواء نداء ديالى والقوة الخاصة بقيادة عمليات ديالى مسندة من قبل صنوف وخدمات القيادة والاستخبارات والمدفعية ومكافحة المتفجرات".

وتابعت: "كما شارك في العملية اللواء 52 ضمن قيادة عمليات كركوك وشرق دجلة للحشد الشعبي والفوج النهري التابع ل‍محور الشمال بهدف اسناد قوات قيادة عمليات ديالى ومسك الأرض بهدف حماية ظهر القوات المتقدمة ومنع استغلال الإرهابيين لأي ثغرة".

وتهدف العملية لملاحقة فلول داعش بعد التعرض الغادر الذي طال أبطال الجيش العراقي في ناحية العظيم، وإحكام الطوق ومسك خط صد على حوض نهر العظيم بجزأيها الشرقي والغربي ومسك خط النعمان وصولا الى مصب نهر العظيم ل‍نهر دجلة جنوبا، وفق بيان الهيئة.