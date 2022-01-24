النزاهة تكشف تلاعباً وتـزويراً بملياري دينار في صحة الأنبار

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، عن حالات تلاعبٍ وتزويرٍ في دائرة صحَّة مُحافظة الأنبار أفضت إلى اختلاس أكثر من ملياري دينار.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، في معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي نُفِّذَت بموجب مُذكرةٍ قضائيَّةٍ، في بيان أنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق الأنبار الذي انتقل إلى دائرة الصحَّة ومصرف الرافدين في المُحافظة، قام بالتحقيق والتحرّي عن عمليَّات تحريفٍ وحكٍّ وشطبٍ في الصكوك العائدة ل‍دائرة صحة الأنبار خلال عامي (2016 و2017)".

وأضافت الدائرة إنَّ "الفريق تمكَّن من ضبط (15) صكاً ثبت التلاعب والتزوير فيها"، مُبيِّنةً أنه "تمَّت إضافة مبالغ ماليَّةٍ على الصكوك المضبوطة أعلى من المبلغ الحقيقيِّ المُثبت في مستندات الشراء والصرف، وبلغ مجموع المبالغ المُضافة والمُختلسة؛ نتيجة التحريف والتلاعب (2,009,000,000) ملياري دينار".

واشارت الى أنَّه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه على قاضي التحقيق المُختصِّ؛ الذي قرَّر إصدار أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ مُدير الحسابات ومُحاسب الصرف في دائرة صحة الانبار، استناداً إلى أحكام المادة (316) من قانون العقوبات".