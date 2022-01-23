قيادة عمليات البصرة: اخدنا بنظر الاعتبار تأمين قوة من الجيش بالقرب من المنافذ الحدودية

قالت قيادة عمليات البصرة، اليوم الاحد، اخدنا بنظر الاعتبار تأمين قوة من الجيش بالقرب من المنافذ الحدودية.

وأكد قائد العمليات خلال زيارته الميدانية إلى منفذ الشلامجة الحدودي، بحسب بيان للقيادة إن “من واجب القوات الأمنية تأمين الحماية للمنافذ الحدودية والتي تشكل أحد أهم الموارد التجارية للاقتصاد العراقي”.

واضاف قائد العمليات خلال اللقاء مع الهيئة الإدارية والأمنية أن “القيادة أخذت بنظر الاعتبار تأمين قوة من الجيش العراقي بالقرب من جميع المنافذ الحدودية ضمن قاطع المسؤولية”.

وبين قائد العمليات “نحن في مرحلة إعادة النظر في تعزيز الواقع الأمني من خلال إنتشار وتوزيع قطعاتنا الأمنية بالقرب من المنافذ الحدودية في محافظة البصرة”.