مقتل شخص واصابة 4 بنزاع عشائري في قضاء الكحلاء بميسان

افاد مصدر امني، في محافظة ميسان، اليوم الاحد، بان 4 اشخاص اصيبوا اثر نزاع عشائري في قضاء الكحلاء في محافظة ميسان.

واخبر المصدر ان “نزاعا عشائريا استخدمت فيه مختلف الاسلحة، اندلع اليوم في قضاء الكحلاء بين عشيرتين”.

واشار المصدر الى ان “النزاع اسفر عن مقتل شخص واصابة 4 اشخاص كحصيلة اولية، فيما اتجهت القوات الامنية لتدارك الموقف والسيطرة عليه”.

ولفت الى ان “سيارات الاسعاف وصلت الى مكان النزاع ونقلت المصابين الاربعة الى المستشفى لغرض تلقي العلاج”.