قوة من الاستخبارات والتحقيقات تكشف على مكان الضربة الجوية في الحضر

اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاحد، تنفيذ كشف من قبل قوة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية لمكان الضربة الجوية في الحضر.

وذكر بيان للخلية، ان “قوة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة خرجت الى مكان الضربة الجوية التي نفذت يوم امس جنوبي قضاء الحضر”.

واضاف ان “القوة عثرت على جثتين احداهما واضحة المعالم ترتدي حزام ناسف تم معالجته من قبل الجهد الهندسي والجثة الثانية محروقة ومتفحمة بالكامل من اثر الضربة”.

واشار الى انه “تم العثور على قنبرتين هاون شبه محترقتين وبقايا عبوتين لاصقتين ورمانتين يدوية تم تفجير المواد المضبوطة من قبل الجهد الهندسي، فضلا عن العثور على سيم كارت عدد اثنين تم تسليمهما للجهات المختصة، كما تبين وجود بندقية M16 محترقة بالكامل ومتفحمة داخل العجلة المستهدفة”.

يذكر ان خلية الإعلام الأمني، اعلنت امس السبت، مقتل قياديين اثنين في داعش الارهابي بضربة جوية دقيقة في قضاء الحضر.