اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاحد، تسمم 7 اشخاص نتيجة تسرب لغاز الكلور في صلاح الدين.

وذكرت المديرية في بيان، ان “مفارزنا في مركز دفاع مدني الطوز تمكنت من معالجة تسرب لغاز الكلور من اسطوانة كبيرة في ساحة لجمع مخلفات الحديد والسكراب تعود لأحد المواطنين في منطقة العطرية على طريق كركوك – طوز”.

واضاف البيان “حيث تمكنت المفرزة من معالجة التسرب الحاصل في الاسطوانة ونقلها وطمهرها في المال بعد نقل المواطنين السبعة المصابين بالتسمم إلى المستشفى لتلقي العلاج”.