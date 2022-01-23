احباط عملية تهريب اسلاك ومواد لنقل الطاقة الكهربائية في الانبار

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاحد، احباط عملية تهريب اسلاك ومواد لنقل الطاقة الكهربائية مسروقة جنوبي الرطبة بالانبار

وذكرت المديرية في بيان انه “ضمن مساعيها لملاحقة عصابات الجريمة المنظمة والتي تحاول الاضرار بالاقتصاد الوطني والعبث بمقدرات المواطنين، وبعملية نوعية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة الخامسة افادت بوجود عملية لتهريب اسلاك ومعدات تستخدم لنقل الطاقة الكهربائية مخبأة في احدى حقول الدواجن جنوبي الرطبة بالانبار”.

وتابع البيان “على ضوء ذلك وبالتنسيق مع استخبارات الفوج الرابع لواء المشاة ١٩ وقوة برية من الفوج اعلاه تم مداهمة المخبأ وضبط بداخله، ٤٠ لفة اسلاك المنيوم كهربائية حجم ٣٥ ملم ، ٤٠ فنجان حجم 11 kv ، ٣ لونك فيوز محولات”.

واضاف “تم رفع المواد وتسليمها الى دائرة كهرباء الرطبة اصوليا”.