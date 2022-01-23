التربية تصدر توجيهاً لمديرياتها بشأن قرارات اللجنة العليا

اصدرت زارة التربية، اليوم الأحد، توجيهاً جديداً لمديرياتها بشأن قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية.

وجاء في وثيقة مذيلة بتوقيع وزير التربية، علي الدليمي، "نؤكد توجيهاتنا السابقة وكتب الأمانة العامة ل‍مجلس الوزراء، واعمامينا السابقين المرقمين (8973) و (10693) في 24 حزيران و 1 آب 2021، لتنفيذ ما يلي:

1 – حث الملاكات التدريسية والتعليمية والوظائف الإدارية الأخرى والطلبة على ضرورة أخذ الجرعات الخاصة بلقاحات كورونا، والالتزام بالإجراءات الوقائية والصحية.

2 – توجيه الإشراف التربوي الاختصاصي بمتابعة المدارس والتأكيد على الالتزام بما ورد في الفقرة (1) وتثبيت ذلك في سجلات الزيارات الاشرافية.

3 – عدم السماح للمراجعين والموظفين بمراجعة مفاصل دوائركم الا بعد ابراز بطاقة التلقيح، مع ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات واستخدام المعقمات"