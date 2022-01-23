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رقم مرعب.. الصحة تكشف نسبة "أوميكرون" من الإصابات اليومية


كشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، نسبة تسجيل الإصابات بمتحور أوميكرون من كورونا، ضمن الإصابات اليومية بالفيروس، فيما أكد قدرة العراق على التعامل مع جميع الاحتمالات خاصة بعد التوسعات السريرية.

وقال متحدث الوزارة، سيف البدر، في حديث صحفي، إن "متحور أوميكرون يمتلك قدرات وسرعة على الانتشار السريع، وسجلت عدة دول إصابات بهذا المتحور بينها العراق"، لافتاً إلى أن "الإصابات بهذا المتحور بلغت 30% من معدل الإصابات اليومية المسجلة بكورونا".

وبين البدر، أن "تشخيص الإصابات بأوميكرون في العراق تم مختبرات عراقية وكوادر عراقية"، متوقعاً "ارتفاع نسب الإصابة بهذا النوع من الفيروس خلال الأيام المقبلة".

وأضاف، أن "الوزارة مستعدة بشكل جيد لجميع الاحتمالات من خلال التوسعات السريرية، وهناك الاف الاسرة المجهزة"، مشيراً إلى أن "المشكلة تكمن في عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية كالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والقفازات، بالإضافة إلى عدم تلقي الكثيرين للقاحات الجائحة رغم أن الوزارة هيأت الاف اللقاحات، وخصصت الكثير من المراكز لهذا الغرض لكن الإقبال دون المستوى المطلوب".

وحول امكانية رفع الوزارة توصيات جديدة للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، أجاب البدر، بالقول "إلى هذه اللحظة لا توجد توصيات جديدة،؛ لان اللجنة العليا اجتمعت قبل فترة قريبة واكدت على الالتزام بالاجراءات الوقائية السابقة، واذا ما حدث تغيير في الوضع الوبائي فستكون هناك توصيات للوزارة بشان الموقف الوبائي والاجراءات الصحية".

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