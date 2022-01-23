الحشد الشعبي يطلق عملية أمنية لملاحقة عناصر "داعش" الارهابي في حوض العظيم

أعلنت قيادة عمليات ديالى في الحشد الشعبي العراقي، اليوم الأحد، إطلاق عملية أمنية واسعة من عدة محاور للتفتيش عن عناصر تنظيم "داعش" الارهابي وملاحقة فلولهم في حوض العظيم بشرق البلاد.

وقال قائد عمليات ديالى في الحشد، طالب الموسوي، في بيان صحفي، إن "ألوية الحشد والتشكيلات الساندة لها انطلقت صباح اليوم، بعملية أمنية واسعة لملاحقة فلول داعش في حوض العظيم بجزأيه الشرقي والغربي".

وأضاف، أن "القوات المشاركة بالعملية، هي اللواءان الرابع والثالث والعشرون، ولواء نداء ديالى، والقوة الخاصة بقيادة عمليات ديالى، مسندة من قبل صنوف وخدمات القيادة والاستخبارات والمدفعية ومكافحة المتفجرات".

وأشار الموسوي إلى أن "العملية جاءت لملاحقة فلول داعش بعد التعرض الغادر الذي طال مؤخرا أبطال الجيش العراقي في ناحية العظيم".