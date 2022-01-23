قيادي بالاطار: العراق اول المستهدفين من مخططات اميركا لمهاجمة السجون السورية

اكد القيادي في الاطار التنسيقي تركي جدعان، السبت، ان اجندة امريكية تقف وراء مهاجمة سجون سورية حيث يعد العراق اول المستهدفين من وراء هذا الفعل.

وقال جدعان في حديث لـ/ المعلومة/، ان “مهاجمة سجون تضم الالاف من ارهابيي داعش المجرم في بعض مناطق سورية تمثل اجندة أمريكية هدفها اطلاق سراح التطرف مرة اخرى للعبث بالامن والاستقرار في منطقة الشرق الاوسط”.

واضاف، ان “العراق هو المستهدف الاول مما يحصل في السجون السورية حاليا، ما يستدعي اعلان حالة الطوارى القصوى على الحدود واتخاذ كل الاجراءات لمنع تسلل الارهابين الى العمق العراقي”.

واشار الى ان “مايحدث هو محاولة اعادة سيناريو احداث الموصل في حزيران 2014 ولكن باطار اخر، مؤكدا ان المرحلة القادمة ستكون صعبة لان الخلايا الارهابية ستتحرك في بعض المناطق لتعكير صفو الاستقرار الامني”.

وكانت عدة سجون في سوريا تعرضت الى هجمات وتم اطلاق سراح الاف من الارهابين من داعش”