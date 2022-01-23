نائب سابق يطالب بتطبيق حكم الإعدام بحق الإرهابيين وتفريغ السجون

طالب النائب السابق محمد اللكاش ، السبت ، الحكومة بتطبيق حكم الإعدام بحق جميع الإرهابيين الذين يقبعون في السجون.

وقال اللكاش في تصريح ل / المعلومة /، إن “الخروقات الأمنية التي يتعرض لها العراق باتت تهدد حياة العراقيين، لذلك أن تنفيذ حكم الإعدام بحق الإرهابيين في السجون العراقية قد يقلل من النشاط الإرهابي وجعله عبرة للجميع “مشيراً إلى أن “الكثير من السياسيين يستنكرون الأفعال الإرهابية ولكنهم لا يضغطون على الحكومة لتنفيذ الإعدام”.

وأضاف أنه “لن نهدأ ولن نترك شعبنا ما لم نر هؤلاء الإرهابيين على منصات الإعدام “موضحاً أن ” بعض السياسيين هم من يطالبون بإطلاق سراح هؤلاء المجرمين”.

وبين أن “ما حصل من مجزرة في مدينة العظيم والتي راح ضحيتها أحد عشر شهيداً بين ضباط وجنود هو بسبب الحواضن الموجودة في هذه المناطق”.

وكان 11 منتسبا من الجيش بينهم ضابط استشهدوا في وقت سابق، في هجوم على مقر سرية قرب الكليعة في حاوي العظيم شمال ديالى.