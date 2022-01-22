بضربة جوية.. الإطاحة بقيادي في تنظيم داعش الارهابي في نينوى

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بالاطاحة بقيادي في تنظيم داعش الارهابي بمحافظة نينوى.

وقال المصدر إنه “ضربة جوية تطيح بالاداري الخاص لولاية دجلة وواحد من مساعديه ضمن قاطع الجزيرة في محافظة نينوى”.

يشار إلى أن تنظيم داعش الارهابي، شن فجر يوم أمس الجمعة، هجوما على مقر للجيش العراقي (مقر السرية الأولى – الفوج الاول – اللواء الثاني –الفرقة1) في ناحية العظيم، ما ادى الى استشهاد 11 جنديا بينهم ضابط برتبة ملازم اول.

وقد وصل وفد أمني برئاسة رئيس أركان الجيش الفرق أول ركن عبد الأمير يارالله ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق اول ركن عبد الامير الشمري الى موقع الهجوم.