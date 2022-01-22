حميد الهايس يكشف حقيقة تنظيم “اشباح الصحراء”

كشف رئيس مجلس انقاذ الانبار حميد الهايس، اليوم السبت، حقيقة وجود تنظيم مسلحة يدعى بـ “اشباح الصحراء” مدعوم من قبل جهة سياسية سنية.

وقال الهايس في حديث صحفي، إن “الانباء التي تحدثت عن وجود ما يسمى بتنظيم اشباح الصحراء، غير صحيحة فلا يوجد هكذا تنظيم على الأرض، خصوصاً ان كل صحراء الأنبار هي مراقبة من قبل القوات العراقية والحشد الشعبي والحشد العشائري، وبروز هكذا تنظيم، مهما يكن من يقف خلفه سيكون هدفا للقوات العراقية”.

وأضاف ان “تنظيم اشباح الصحراء، ولد ميتاً، فهو لا وجود حقيقي له، وكل ما ينشر عنه اعلامي فقط، فلا توجد أي تأكيدات أمنية أو استخباراتية تشير إلى وجود هكذا مجموعات مسلحة في كافة المدن العراقية وليس الأنبار فقط، كما لا يمكن لاي جهة تشكيل هكذا مجموعة تحت أي عنوان الا بموافقة الحكومة العراقية، وبغير ذلك ستكون هي مجموعة إرهابية وتكون هدفا للملاحقة والاعتقال”.