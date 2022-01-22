برلماني: حكومة الكاظمي فشلت في معالجة الأزمات وحلولها ترقيعية

انتقد عضو مجلس النواب ، عارف الحمامي ، معالجة حكومة مصطفى الكاظمي للأزمات ، وفيما اعتبر انها ترقيعية، أشار إلى أن أغلب القرارات الحكومية أثرت بشكل مباشر على قوت الفقراء.

وقال الحمامي ، في تصريح ل / المعلومة /، إن “تخبط حكومة الكاظمي خاصة فيما يتعلق بالجانبين الأمني والاقتصادي كان واضحاً للجميع، فلم تحسن الحكومة التصرف مع مختلف الأزمات التي مرت بها البلاد”.

واعتبر، قرار منع سير الدراجات النارية بأنه “تخبطي يمس الفقراء وقوتهم اليومي”، مشيرا الى أن “الدراجات أصبحت وسيلة يسترزق من خلالها الكثير من المواطنين”.

يذكر أن أغلب قرارات حكومة مصطفى الكاظمي، بدءاً من رفع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار وصولاً إلى قرار منع سير الدراجات النارية بعد السادسة مساءً، كانت مؤثرة بشكل مباشر على حياة الناس، خاصة الفقراء منهم بحسب مراقبين.