أكدت وزارة الكهرباء البائسة الكاذبة اليوم السبت، فقدان 7600 ميغاواط من إنتاج الطاقة.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن "منظومة الطاقة الكهربائية لا تزال متأثرة بشكل كبير بفعل انحسار اطلاقات الغاز المورد وتخفيض معدلاته الى (8.5) ملايين متر مكعب يومياً من أصل 50 مليوناً، وكذلك اطفاء الخطوط الايرانية الناقلة للطاقة الى العراق، ما أدى الى خسارة (1100) ميكا واط"

وأضاف أنه "جرى اليوم السبت تخفيض 50% من الغاز الوطني من طاقة حقول الزبير، غرب القرنه/1 ، الشمالية والجنوبية، بسبب سوء الأحوال الجوية، وبذلك تصبح القدرة المفقودة بسبب انخفاض ضغط الغاز بحوالي (6500) ميكاواط".

وتابع البيان أن "القدرة المفقودة من الخطوط الايرانية بحدود (1100) ميكاواط ،وهو ما يلقي بظلاله على تراجع ساعات تجهيز الكهرباء".