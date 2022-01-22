القبض على ارهابي شمال شرقي بغداد

اعلنت قيادة شرطة بغداد، اليوم السبت، عن إلقاء القبض على احد الارهابيين في سيطرة الشعب شمال شرقي العاصمة.

وقالت القيادة في بيان، ، أنه “القت مفارز سيطرة الشعب التابعة الى مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية في قيادة شرطة بغداد القبض على متهم مطلوب وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب”.

وأضاف انه “ذلك جاء من خلال تفعيل حاسبة المطلوبين”، مؤكدا انه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم وفق القانون”.