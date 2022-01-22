بينهم عصابة تتاجر بالبشر.. اعتقال 12 متهماً بمواد قانونية مختلفة في بغداد

اعلنت عمليات بغداد، اليوم السبت، اعتقال ١٢ متهماً وفق مواد قانونية مختلفة بينهم ارهابي وعصابة للاتجار بالبشر.

وذكرت القيادة في بيان أن “الفعاليات الامنية لفرق وتشكيلات عمليات بغداد مستمرة في ملاحقة العناصر الارهابية، والجريمة المنظمة، والخارجين على القانون، وتجار ومروجي المواد المخدرة وبإسناد الوكالات والاجهزة الاستخبارية وبالتنسيق مع قسم استخبارات”.

وأضاف البيان، أن “قوة من كتيبة استطلاع فرقة المشاة الحادية عشرة تمكنت من القاء القبض على مطلوب وفق المادة ٤/١ ارهاب بعد رصد تواجده ضمن قاطع المسؤولية”.

وأشار البيان، إلى “تمكن باقي قطعات الفرقة ذاتها من القاء القبض على (٧) متهمين وفق مواد قانونية مختلفة بالاضافة الى ضبط (٣٠٠) غم من مادة الكريستال المخدرة وعدد من الاسلحة والاعتدة غير المرخصة شرقي العاصمة بغداد”.